Росіяни атакували Україну ракетою та 172 БпЛА. Скільки цілей збила ППО

У ніч проти 17 квітня росіяни атакували Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М» із ТОТ АР Крим, а також 172 ударними БпЛА.

Про це звітують у Повітряних силах ЗСУ.

Йдеться про дрони типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотники інших типів з таких напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — Росія; Гвардійське — тимчасово окупований Крим.

Близько 120 дронів — Shahed. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ППО знешкодила 147 російських БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовані влучання балістичної ракети і 20 ударних БпЛА у восьми місцях, а також падіння збитих у чотирьох місцях.

На Дніпропетровщині вночі через удар по Новоолександрівській громаді пошкоджені гімназія, приватний будинок і авто. Постраждали двоє чоловіків, повідомили в ОВА. Ще один 29-річний чоловік постраждав через атаку на Дніпро.

На Херсонщині орієнтовно о 6:30 неподалік Інженерного росіяни атакували з БпЛА 70-річного чоловіка, який їхав на велосипеді. Він дістав вибухову травму та осколкові поранення кінцівок.

Також росіяни обстріляли з реактивної системи залпового вогню Новорайськ — під удар потрапив 63-річний чоловік. Він дістав уламкові поранення ноги, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, заявили в ОВА.