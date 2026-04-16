Росіяни атакували Запоріжжя і вдарили по АЗС у Сумах. Також зросла кількість постраждалих через нічну атаку

Протягом дня 16 квітня російська армія била по Україні. Внаслідок атак є загиблі та поранені, зокрема дитина.

Армія РФ вдарила по зупинці громадського транспорту в Запоріжжі — постраждав дворічний хлопчик. Пізніше росіяни атакували місто ще раз. Внаслідок цього удару загинула одна людина, ще пʼятеро дістали травм. Також спалахнула пожежа, пошкоджені культовий заклад, крамниця та будинки.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

У Запорізькій області у Преображенці та Біленькому від дронів загинула жінка, ще один чоловік отримав травми.

Військові РФ атакували дві АЗС у Сумах: у першому випадку спалахнула пожежа, у другому — загинула людина, ще одна постраждала. Внаслідок ударів безпілотників в області поранень зазнали жінка та чоловік.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Від початку дня в Херсоні від атак РФ постраждали семеро людей. Через удар по комунальниках у Новорайську травм дістали двоє чоловіків.

Також збільшилась кількість постраждалих і загиблих від нічної атаки. У Дніпрі загинули пʼятеро людей, 26 постраждали. В Одесі внаслідок нічного удару загинули вісім людей, ще 22 людини постраждали.