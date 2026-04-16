Іспанія в перший місяць війни на Близькому Сході закупила рекордну партію газу з РФ

У березні Іспанія закупила рекордну партію газу з Росії — понад 900 млн м³. Це повʼязано з початком війни на Близькому Сході.
Про це повідомило видання El País із посиланням на дані основного іспанського оператора газової системи Enagás.
Імпорт газу з РФ виріс удвічі, як порівняти з лютим (до війни на Близькому Сході). Це сталось саме в той час, коли у світі через енергетичну кризу ціни на газ підскочили вдвічі: з €30 за мегават-годину до понад €60. Також у березні Іспанія спожила на 2% більше газу, а для виробництва електроенергії витратила на 46,8% більше.
Експерти у сфері зрідженого природного газу стверджують, що причинами стали війна на Близькому Сході, фактичне закриття Ормузької протоки та вигідна ціна на газ у Росії. А також — норми ЄС, які поступово забороняють купувати у РФ газ. Через це покупці могли завчасно збільшити закупівлі.
- Після початку війни на Близькому Сході та блокади Ормузької протоки, через яку транспортують значну частину світового експорту нафти та газу, різко виросли ціни на енергоносії.
- Щоб стабілізувати ринок, 13 березня США на 30 днів скасували санкції на купівлю російської нафти, яка застрягла в морі. Виняток діяв до 11 квітня. Також США зробили аналогічний виняток для іранської нафти. Термін цього дозволу спливає 19 квітня.