BBC: У Британії мігранти видають себе за геїв, щоб отримати притулок попри закінчення візи

У Британії мігрантам допомагають видавати себе за геїв, щоб отримати притулок через сексуальне переслідування.

Про це йдеться в розслідуванні BBC.

Журналісти під прикриттям з’ясували, що юрконсультанти та посередники за гроші допомагають людям вигадувати історії про переслідування через сексуальну орієнтацію. Це дозволяє їм залишитися в країні після закінчення візи.

Клієнтам пропонують інструкції, як поводитися, підроблені підтвердження, фото та навіть медичні довідки. Деякі звертаються до лікарів і симулюють депресію, щоб отримати додаткові «докази». В одному випадку людина навіть збрехала про ВІЛ-статус.

За даними BBC, такою схемою часто користуються не нові мігранти, а ті, у кого закінчився термін студентської чи робочої візи. Вони становлять близько 35% заяв на притулок.

Одна з консультанток заявила, що займається цим понад 17 років і може навіть організувати людину для імітації одностатевих стосунків із клієнтом.

Серед країн походження найбільше таких заяв подають громадяни Пакистану — у 2023 році вони становили близько 42% усіх звернень, пов’язаних із сексуальною орієнтацією.