Politico: Голова Пентагону Гегсет знову пропустить засідання «Рамштайн». Хто буде замість нього

Міністр оборони США Піт Гегсет знову не братиме участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн») 15 квітня.

Про це пише Politico з посиланням на американських чиновників.

За словами джерел, Гегсета на «Рамштайні» замінить керівник політичного підрозділу Пентагону Елбрідж Колбі, який брав участь у засіданні минулого разу — у лютому.

Американські посадовці вважають, що нерегулярна участь Гегсета в засіданнях у форматі «Рамштайн» за останній рік свідчить про зміну пріоритетів адміністрації президента США. Також, за словами джерел видання, Вашингтон очікує, що основне навантаження з військової підтримки України візьме на себе Європа.

Верховний командувач сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич теж не братиме участі в цьому засіданні — його замінять заступники від Великої Британії та Німеччини.

Проте на зустрічі в середу, 15 квітня, будуть присутні понад 50 міністрів оборони країн-союзників України. Її координуватимуть міністри оборони Німеччини та Великої Британії — Борис Пісторіус і Джон Гілі, які перейняли цю роль після відмови США від лідерства у групі.