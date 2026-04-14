Українські воїни атакували російські радіолокаційні станції та ракетний комплекс «Тор-М1»

Українські військові 13—14 квітня били по російських радіолокаційних станціях, ракетних комплексах. складах боєприпасів та безпілотників на окупованих територіях та Росії.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

У Криму під ударом була радіолокаційна станція «Небо-У», на Бєлгородщині — радар системи контролю повітряного простору та «Каста-2Е», на Луганщині — зенітно-ракетний комплекс «Тор-М1».

На Донеччині українські ракети та авіабомби вдарили по місцях зберігання ударних безпілотників у районі аеропорту «Донецьк».

Ще під атакою дронів були склади російських боєприпасів біля населених пунктів Азовське Запорізької області, Урзуф та Куликівське Донецької області.