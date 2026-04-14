Росіяни атакували Україну чотирма ракетами та 129 БпЛА. Скільки збила ППО

У ніч проти 14 квітня росіяни атакували Україну чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 129 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Дрони летіли з таких напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (Росія), ТОТ Донецьк, Чауда (ТОТ АР Крим). Близько 90 БпЛА — «Шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ППО знешкодила одну керовану авіаційну ракету та 114 російських БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовані влучання 12 ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння збитих на пʼяти локаціях.

Зокрема, росіяни атакували Одещину. На території Ізмаїльського порту атака пошкодила цивільне судно під прапором Панами, причал, баржу та портове обладнання. На щастя, обійшлось без загиблих та постраждалих, заявили в ОВА.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Також зранку російський дрон влучив у балкон квартири багатоповерхового будинку у Харкові. Постраждала 44-річна жінка — вона отримала гостру реакцію на стрес, повідомив керівник ОДА Олег Синєгубов.