Українські дрони атакували хімзавод у Вологодській області РФ. Там виробляють речовини для компонентів боєприпасів

Українські дрони 13 квітня атакували хімічний завод «Череповець-Азот» у Вологодській області, який забезпечує близько 6% виробництва аміаку в Росії.

Це підтвердив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді («Мадяр»).

Завод виробляє сотні тисяч тонн аміаку, селітри та азотної кислоти на рік. Ці речовини необхідні для виробництва тротилу, гексогену та інших компонентів боєприпасів. Сумарно завод відповідає за виробництво приблизно 10% усього обсягу аміаку в Росії.

OSINT-аналітики каналу «Кіберборошно» пишуть, що удар прийшовся по двох із трьох аміачних цехах сумарною потужністю 900 тисяч тонн на рік. Також повідомляється про можливе влучання в сховище аміаку цих цехів, яке після початку повномасштабного вторгнення РФ додатково огородили спеціальною металевою конструкцією для захисту від дронових атак.