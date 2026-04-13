Бельгія та Іспанія виділяють по €1 млрд допомоги Україні

Цьогоріч Іспанія виділяє €1 млрд на підтримку України. Таку ж суму для допомоги ЗСУ виділила Бельгія.

Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров після розмов зі своїми колегами з Бельгії Тео Франкеном та Іспанії Маргаритою Роблес.

Бельгія також підтвердила намір передати Україні додаткові винищувачі F-16 та запчастини для наявних літаків. А Іспанії Україна запропонувала можливість тестувати безпілотники в бойових умовах.

Федоров повідомив про узгодження пріоритетів військової співпраці з країнами напередодні зустрічі у форматі «Рамштайн», яка відбудеться 15 квітня. Йдеться про посилення ППО, розвиток дронових спроможностей, постачання далекобійної артилерії в межах «чеської ініціативи».

«Завдяки win-win співпраці з партнерами Україна продовжує стримувати просування ворога на землі та деокуповувати території, захищати небо й підвищувати ефективність перехоплення ракет і дронів, а також посилювати удари по економіці росії», — зазначив міністр оборони.