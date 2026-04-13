Росіяни вдарили по поліцейському авто на Сумщині та атакували Харківщину

Російська армія 13 квітня вдарила по поліцейському авто на Сумщині й била по Харківській області, серед постраждалих — працівник поліції. «Бабель» зібрав головне про обстріли станом на зараз.

У Білопіллі на Сумщині армія РФ атакувала дроном авто поліції. Правоохоронець, який перебував за кермом, дістав нетяжку травму. Автівка суттєво пошкоджена.

Вранці росіяни атакували КАБами Рясне на Харківщині. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей: 70-річна жінка зазнала важких травм, 51-річна жінка перебуває в стані середньої тяжкості.

Згодом військові РФ вдарили безпілотниками по Богодухову. Внаслідок атаки пошкоджено авто та будинки.

На Херсонщині в Осокорівці армія РФ вдарила дроном — загинула 89-річна місцева жителька.