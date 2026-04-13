Картину Пабло Пікассо розіграють за донат у €100 в благодійній лотереї

У Франції проводять лотерею, в якій можна виграти портрет роботи Пабло Пікассо, придбавши квиток за €100. Кошти підуть на дослідження хвороби Альцгеймера.

Про це пише The Guardian.

Кількість квитків обмежать 120 000, тож у разі повного продажу можна зібрати €12 млн. Із цієї суми €1 млн отримає Opera Gallery — компанія, якій належить картина. Решта піде на користь Фонду дослідження хвороби Альцгеймера, що працює при одному з провідних державних госпіталів Парижу.

«Голову жінки» виставлять у паризькому аукціонному домі Christie’s 13 квітня, а розіграш відбудеться вже завтра, 14 квітня.

Організатори кажуть, що дві попередні лотереї з роботами Пікассо зібрали понад €10 млн на культурні проєкти в Лівані та програми водопостачання і гігієни в Африці.

У першій лотереї «1 Пікассо за €100» у 2013 році працівник систем пожежогасіння з Пенсильванії виграв картину Man in the Opera Hat («Чоловік в оперному капелюсі»), яку художник створив у 1914 році під час свого періоду кубізму.

Другу роботу Пікассо — олійний натюрморт Nature Morte — розіграли у 2020 році. Її виграла бухгалтерка з Італії, якій квиток подарував син на Різдво. Цю картину, написану у 1921 році, придбали для лотереї у мільярдера-колекціонера Девіда Нахмада. В інтерв’ю він зазначив, що Пікассо, ймовірно, схвалив би таку ідею.