МЗС України скасувало рекомендацію громадянам утриматися від поїздок до Угорщини

Міністерство закордонних справ України скасувало рекомендацію громадянам утриматися від поїздок до Угорщини після завершення виборчої кампанії в країні.

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга.

За його словами, під час виборів в Угорщині фіксували підвищені ризики провокацій, зокрема через маніпуляції на темі України. Тепер, коли кампанія завершилася, обмеження для українців зняли.

Крім того, Сибіга зазначив, що Україна розраховує на поступову нормалізацію відносин з Угорщиною після виборів і готова до подальшої співпраці.

Він також наголосив, що попереду — робота над відновленням довіри, пошуком спільних інтересів і зміцненням добросусідських відносин між двома країнами.

Станом на 10:21 Національний виборчий комітет Угорщини підрахував 98,4% голосів на парламентських виборах. Опозиційна партія «Тиса» Петера Мадяра здобуває 138 місць у парламенті.

Водночас партія «Фідес» премʼєра Віктора Орбана отримує 55 місць, ще 6 — ультраправа «Наша Батьківщина». Для конституційної більшості в парламенті, щоб ухвалювати ключові закони, потрібно 133 голоси.

З перемогою Мадяра вже привітала низка європейських лідерів, зокрема президент Володимир Зеленський, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Антоніу Кошта, премʼєр Великої Британії Кір Стармер та інші.