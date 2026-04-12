В Угорщині завершились парламентські вибори. Явка встановила історичний рекорд

В Угорщині о 20:00 за Києвом завершились парламентські вибори. Явка на них стала найбільшою в історії країни — 77,8%. Це понад 5,8 мільйона голосів.

Минулий рекорд був під час парламентських виборів 2002 року, після яких Орбан втратив премʼєрське крісло: 70,53% у першому і 73,51% у другому турі.

Громадяни країни обрали 199 депутатів, 106 з яких у мажоритарних одномандатних округах, а 93 — за партійними списками. Остаточно голоси завершать рахувати не пізніше ніж 18 квітня.

У перегонах взяли участь пʼять партій, проте основне протистояння розгортається між провладною «Фідес» Орбана та опозиційною партією «Тиса» Петера Мадяра, який лідирує в соціальних опитуваннях. Напередодні в місті Дебрецен пройшов багатотисячний факельний протест проти Орбана.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан. Getty Images / «Бабель» Лідер опозиції Петер Мадяр. Getty Images / «Бабель»

Організація «Чисті вибори» від неурядової Спілки громадянських свобод повідомила про деякі порушення під час голосування:

У Дунауйвароші на одній з дільниць виборці отримували бюлетені, у яких не було викреслено ім’я кандидата, що зняв свою кандидатуру: Жолт Сабо від Демократичної коаліції знявся на користь кандидата від головної опозиційної «Тиси» Ервіна Надя.

У Хайдухадхазі деякі люди супроводжували виборців похилого віку, стверджуючи, що ті просили їхньої допомоги для голосування.

У Мако до виборчих дільниць багаторазово приїздили одні й ті самі автівки. Місцеві жителі повідомляли, що організатори перевезень координаували дії з членами самоврядування ромської меншини та представником місцевого самоврядування від партії Орбана «Фідес».

У тюрмі міста Текель прихильникам партії «Тиса» не дозволяли голосувати. Один з родичів увʼязнених повідомив, що урну забрали, не давши вʼязням проголосувати.

З Мішкольца та Казінцбарцика надходили повідомлення про роздачу пакунків. У містів Казінцбарцик зробили фото, на якому кандидат від партії «Фідес» Золтан Деметер роздає пакунки виборцям.

Премʼєр Орбан відомий своїми проросійськими поглядами та блокуванням членства України в ЄС. 23 січня Орбан заявив, що Угорщина «не пускатиме» Україну в ЄС ще 100 років.

Bloomberg 9 квітня писав, що прем’єр Словаччини Роберт Фіцо може відмовитися від антиєвропейської риторики, якщо Орбан програє парламентські вибори.