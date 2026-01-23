Орбан заявив, що Угорщина не пускатиме Україну в ЄС ще сто років. Голова МЗС Сибіга відповів — повісимо цю брехню в рамку у Верховній Раді

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на неформальному саміті ЄС нібито представили конфіденційний документ Єврокомісії, який передбачає членство України в Євросоюзі до 2027 року. Він пригрозив блокувати це рішення.

Його слова наводить видання Telex.

Орбан розповів, що в документі, про який він «не має права говорити», йдеться про фінансування України на приблизно €800 мільярдів, а також можливі додаткові витрати ще на €700 мільярдів.

Крім того, за словами премʼєра Угорщини, у документі вказано, що Україна має приєднатися до Європейського Союзу до 2027 року.

Проте, на думку Орбана, у найближчі 100 років у його країні не буде парламенту, який би проголосував за вступ України до ЄС.

На цю заяву угорського премʼєра відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, заявивши, що план Орбана «приречений на провал».

«Ваш господар у Москві не протримається 100 років, навіть якби ви були готові пожертвувати йому всі свої органи. А в день вступу України до ЄС ми оформимо цей заголовок у рамку в українському парламенті — на памʼять про вашу брехню протягом наступних 100 років», — написав Сибіга в Х.

Що передувало

У виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 22 січня президент Володимир Зеленський публічно розкритикував проросійських політиків у Європі, зокрема прем’єра Угорщини Віктора Орбана, заявивши, що він «заслуговує на потиличник», бо «живе за рахунок ЄС і водночас підриває його інтереси».

У відповідь Орбан заявив, що Україна та Угорщина не зможуть дійти згоди. За його словами, він є «вільною людиною», яка служить угорському народові.

Орбан також звинуватив Зеленського в нездатності або небажанні завершити війну за чотири роки, попри значну підтримку з боку США, і наголосив, що Угорщина «не підтримуватиме воєнні зусилля України».