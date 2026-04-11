СБУ влучила в нафтопровідну станцію «Кримська», яка забезпечує пальним головні військові бази на півдні РФ

Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ спільно із СБС влучили в нафтопровідну станцію «Кримська», яка забезпечує пальним ключові військові бази на півдні РФ.

Про це повідомили джерела «Бабеля» в службі.

Ця станція в Краснодарському краї РФ. Об’єкт входить до системи магістральних нафтопроводів «Тихорецьк — Новоросійськ-2» та належить компанії «Транснафта».

Станція забезпечує перевалку і накопичення пального для військових потреб росіян, зокрема для бази тактичної авіації «Кримськ» і бази Чорноморського флоту РФ у місті Новоросійськ.

Внаслідок удару на території нафтобази виникла пожежа. СБУ зафіксувала влучання в інфраструктуру, що забезпечує роботу об’єкта.

Також Генеральний штаб ЗСУ окремо розповів про влучання в склади боєприпасів росіян у районах населених пунктів Македонівка і Донецьк на Донеччині, а також Осипенко Запорізької області.

Крім того, українські воїни завдали удару по пунктах управління безпілотниками в районах Коновалова Запорізької області та Голої Пристані на Херсонщині.

Ще українські військові атакували групу росіян поблизу населених пунктів Степове Дніпропетровської області, а також поблизу Степногірського, Приазовського та Рибного на Запоріжжі.