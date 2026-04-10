Південнокорейський гурт BTS розпочав свій перший за чотири роки світовий тур після того, як усі учасники завершили обов’язкову військову службу.

Про це повідомляє Associated Press.

Тур розпочався в Сеулі та зібрав понад 40 тисяч фанатів, попри сильний дощ. На сцені гурт виконав як старі хіти, так і нові пісні з альбому Arirang. Новий альбом одразу очолив чарт Billboard 200, а сингл “Swim” став першим у Billboard Hot 100. Режисеркою кліпу є українка Таня Муіньо.

Усі семеро учасників — RM, Джін, Шуґа, Джей-Гоуп, Чімін, Ві та Чонґук — нещодавно завершили службу в армії. Шуґа проходив альтернативну службу через травму.

Світовий тур охопить США, Європу, Азію та Австралію і триватиме до березня 2027 року. Завершити його планують концертом у Манілі. Аналітики вже прогнозують, що це турне може стати одним з найприбутковіших у світі.