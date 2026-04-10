Яку музику слухає екіпаж місії «Артеміда II» — NASA опублікувало плейліст космонавтів

NASA оприлюднило офіційний плейліст, який будив екіпаж місії «Артеміда II». Це частина давньої традиції: ще з часів перших місій NASA підбирає музику для пробудження космонавтів. Тепер вона лунає й під час обльоту Місяця — першого за понад 50 років.

Плейліст в Spotify сформували самі члени екіпажу — командир Рід Вайзман, пілот Віктор Гловер і спеціалісти місії Крістіна Кох та Джеремі Хансен. Ось девʼять треків з їхнього списку:

Young & Sick — “Sleepyhead”

John Legend feat. André 3000 — “Green Light”

Freddy Jones Band — “In a Daydream”

Chappell Roan — “Pink Pony Club”

CeeLo Green — “Working Class Heroes (Work)”

Mandisa, TobyMac — “Good Morning”

Glass Animals, Denzel Curry — “Tokyo Drifting”

Queen, David Bowie — “Under Pressure”

Charley Crockett — “Lonesome Drifter”

Місія «Артеміда ІІ»

У ніч на 2 квітня американське космічне агентство NASA запустило пілотовану місію до Місяця — «Артеміда ІІ». Астронавти Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох і Джеремі Гансен з Канадського космічного агентства вирушили з Космічного центру Кеннеді у Флориді на борту Space Launch System — найпотужнішої ракети в історії агентства. Мета цієї місії — випробувати системи ракети та космічного корабля, щоб підготуватися до нової висадки на Місяць.

3 квітня астронавти місії NASA «Артеміда ІІ» почали шлях до Місяця. Це вперше з 1972 року, коли люди покинули орбіту Землі. 6 квітня астронавти увійшли до гравітаційної сфери Місяця, а згодом встановили історичний рекорд, віддалившись від Землі на 406 764 км (252 752 милі). Так далеко від планети людина не була ще ніколи.

Місія «Артеміда II» триватиме вісім днів. Вона завершиться вночі 11 квітня (за київським часом) приводненням у Тихому океані, де екіпаж зустрінуть рятувальні групи.