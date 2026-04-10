Новим головою Державної митної служби став детектив НАБУ Орест Мандзій

Уряд на засіданні 10 квітня призначив головою Державної митної служби України Ореста Мандзія.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Відповідне подання за результатами відкритого конкурсу вніс міністр фінансів Сергій Марченко.

Свириденко зазначила, що від нового керівника очікують «продовження реформи Митної служби, формування сучасної, прозорої й ефективної митної системи, яка працює на забезпечення фінансової стійкості держави».

«Розраховуємо на послідовну роботу з реалізації цих змін та подальше посилення інституційної спроможності митної служби», — додала премʼєрка.

З 2021 року Орест Мандзій був головою підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ). До того в різні роки він працював в обласних управліннях Міністерства внутрішніх справ Львівщини та Рівненщини та в департаменті протидії наркозлочинності Нацполіції.

Також він раніше потрапив у фінал конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Орест Мандзій під час співбесіди на посаду голови митниці ЦПК