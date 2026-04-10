СБУ затримала іноземного кілера, який намагався застрелити високопосадовця ВМС

Служба безпеки України затримала в Одесі іноземного кілера, який на замовлення Росії намагався застрелити високопосадовця Військово-морських сил ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, у день замаху фігурант, маючи пістолет і два споряджених магазини, зайняв позицію біля виїзду з ЖК, де живе український офіцер. Кілер прикинувся, що ремонтує велосипед, надяг балаклаву та очікував на авто військового.

Коли авто під’їхало, фігурант кинув велосипед під колеса автівки й намагався вистрелити. Кілера затримали на гарячому — його вже тривалий час відслідковувала Служба безпеки України.

СБУ зʼясувала, що фігурант — 37-річний житель однієї з балканських країн, якого завербували спецслужби РФ. Під виглядом туриста іноземець прибув до Києва, а згодом переїхав до Одеси, щоб виконати російське замовлення. Прибувши в Одесу, агент Росії отримав від куратора геолокацію, де забрати пістолет, глушники та набої.

За інформацією слідчих, іноземець відстежував основні місця та маршрути жертви й погодив зі спецслужбами РФ локацію майбутнього замаху. Щоб замаскувати свої дії, кілер змінював адреси квартир і готелів.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 ККУ (закінчений замах на вчинення терористичного акту). Йому загрожує до 12 років ув’язнення.