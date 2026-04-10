Росіяни вночі запустили по Україні 128 дронів. Один з них влучив у пʼятиповерхівку в центрі Конотопу

У ніч проти 10 квітня росіяни запустили по Україні 128 ударних дронів, майже 85 з них — «Шахеди». Українська ППО збила 113 цілей.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Ще 14 ударних БпЛА влучили в шести місцях, у семи місцях впали уламки. Зокрема, майже всю ніч росіяни били по Одещині — там пошкоджена енергетична і портова інфраструктури. Виникли перебої зі світлом. Люди не постраждали.

На Дніпропетровщині від атак РФ загинули дві людини, троє поранені. На Херсонщині від удару російського дрона постраждала 86-річна жінка.

У центрі Конотопу на Сумщині «Шахед» влучив у пʼятиповерхівку — пошкоджені квартири та авто, побиті газові мережі. Попередньо, минулося без постраждалих.