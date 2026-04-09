В Україну повернули ще 1 000 тіл загиблих

В Україну з Росії 9 квітня повернули ще 1 000 тіл загиблих. Росіяни стверджують, що це українські військові.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Фахівці проведуть експертизу тіл, щоб їх ідентифікувати, і передадуть родинам загиблих для поховання. Під час попередніх обмінів виявлялось, що росіяни передавали також тіла військових армії РФ.

Голова МВС Ігор Клименко розповідав, що процес ідентифікації тіл ускладнюється через їхній стан. До того ж РФ часом передає в одному пакеті тіла кількох людей, а деколи рештки тіл однієї людини експерти знаходять у різних пакунках або навіть під час різних етапів репатріації.