Вночі росіяни запустили по Україні понад сотню дронів. Скільки збила ППО

У ніч проти 9 квітня росіяни запустили по Україні 119 ударних дронів, майже 70 з них — «Шахеди». Українська ППО збила 99 цілей.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

В 11 місцях влучили 16 безпілотників, ще в чотирьох впали уламки. Відомо про наслідки на Запоріжжі та Сумщині.

У селищі Балабине Запорізького району загинула одна людина, четверо поранені. Зруйновані кілька приватних будинків.

На Сумщині ввечері 8 квітня окупанти вдарили FPV-дроном по Стецьківському старостату Сумської громади. Пошкоджені дві цивільні машини, одна повністю згоріла. Поранена власниця одного з авто.