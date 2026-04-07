Росіяни зруйнували історичну садибу Донців-Захаржевських на Харківщині та вдарили по ще одному автобусу на Дніпропетровщині

Російська армія 7 квітня зруйнувала історичну садибу Донців-Захаржевських на Харківщині та вдарила по рейсовому автобусу на Дніпропетровщині. «Бабель» зібрав головне про наслідки ударів.

У Великому Бурлуку на Харківщині російська атака зруйнувала памʼятку архітектури ХІХ століття — садибу Донців-Захаржевських. Її будівництво було завершено близько 1835 року.

Унаслідок ударів у Корабельному районі Херсону пошкоджено крамницю, аптеку та квартири у багатоповерхівках. Від ударів загинуло четверо людей, ще семеро — поранені. В області від обстрілів потерпала Степанівка — військові РФ скинули три КАБи. Постраждала будівля школи, лікарня та навколишні будинки. Четверо людей отримали поранення, серед них — 14-річний хлопець.

На Дніпропетровщині через ранкову атаку на автобус у Нікополі кількість загиблих зросла до чотирьох, а поранених — до 16.

Пізніше росіяни вдарили по ще одному рейсовому автобусу на Нікопольщині. Унаслідок атаки поранення отримали жінка та четверо чоловіків.