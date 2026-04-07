СБУ оголосила підозру капітану судна тіньового флоту. Його підозрюють у вивезенні зерна та нафтопродуктів із Криму

Служба безпеки України оголосила підозру капітану іноземного судна тіньового флоту РФ. Корабель затримали в Одесі ще у грудні 2025 року під час спроби вивезти партію сталевих труб під прапором африканської країни.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Під час розслідування СБУ з’ясувала, що наприкінці 2024 року фігурант зайшов на підсанкційному танкері до порту в Керчі. Там на судно завантажили 2 тисячі тонн зрідженого нафтового газу — його планували продати у третіх країнах.

За даними СБУ, у січні 2021 року судно також нелегально вивезло з Криму майже 7 тисяч тонн зерна до Північної Африки. У спецслужбі додали, що для обходу санкцій фігурант постійно змінював прапори та вимикав автоматичну систему ідентифікації.

Фігурант є громадянином однієї з країн Близького Сходу. Коли судно затримали, на борту було ще 16 членів екіпажу — теж з близькосхідного регіону.

Під час обшуків на кораблі знайшли плани рейсів, лоцманські картки, картографічні матеріали та журнали перевірки радіозв’язку з доказами незаконного заходу в порти у Криму.

Капітану оголосили підозру за ч. 2 ст. 332-1 ККУ (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї). Йому загрожує до пʼяти років ув’язнення.