ABC News: Україна вперше за час повномасштабної війни обійшла Росію за кількістю дронових атак

У березні Україна вперше з початку повномасштабної війни 2022 року запустила більше ударних дронів, ніж Росія.

Про це пише ABC News, проаналізувавши дані Повітряних сил ЗСУ та Міністерства оборони РФ.

За даними російського Міноборони, у березні Росія збила 7 347 українських дронів — це рекорд за весь час великої війни. У середньому — це 237 дронів на добу. При цьому російська статистика враховує лише ті українські дрони, які, за їхніми словами, були знищені.

Водночас українські Повітряні сили повідомляють, що у березні росіяни запустили 6 462 дрони та 138 ракет різних типів. З них близько 90% дронів (5 833 одиниці) та майже 74% ракет (102 одиниці) були перехоплені або подавлені. У середньому українські військові відбивали понад 208 дронів і близько 4 ракет щодня.

ABC News зазначає, що не може самостійно перевірити дані, оприлюднені ні Росією, ні Україною. Експерти припускають, що обидві сторони можуть перебільшувати ефективність ППО або масштаби атак.

Раніше Росія могла запускати більше дронів і ракет, створюючи серйозну загрозу стратегічній безпеці України, додають журналісти. Але дані за березень свідчать про поступову зміну балансу на користь України — довгострокові зусилля Києва стосовно розвитку власного ударного потенціалу починають давати реальні результати.