У нардепа Качного знайшли котедж у Коблевому та квартиру в Києві — підозрюють у незаконному збагаченні

Національне антикопуційне бюро (НАБУ) підозрює чинного нардепа в незаконному збагаченні на 13 млн грн.

Бюро не вказує його імені, але джерела «Бабеля» кажуть, що йдеться про представника «Платформи за життя та мир» Олександра Качного.

За даними слідства, протягом 2020—2021 років підозрюваний став власником активів на майже 13 млн грн, що значно перевищувало рівень його офіційно задекларованих доходів.

На ці гроші він придбав котедж та земельну ділянку на узбережжі Чорного моря (село Коблеве), а також квартиру в центрі Києва площею 132,6 м². Лише дизайн-проєкт квартири та ремонт обійшлися в 5,5 млн грн.