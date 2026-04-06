У Камбоджі відкрили статую на честь відомого щура-сапера

У Камбоджі відкрили статую на честь відомого щура-розмінувальника, нагородженого золотою медаллю за героїзм. Це вперше у світі статую присвятили щуру-саперу.

Про це пише BBC.

Статую гризуна художники вирізьбили з місцевого каменю, її відкрили в Сіємреапі до Міжнародного дня інформування про мінну небезпеку, який відзначається 4 квітня.

Магава дожив до восьми років. Його тренувала для пошуку боєприпасів бельгійська благодійна організація APOPO, а 2016 року він переїхав до Камбоджі, де й почав свою карʼєру.

Використовуючи свій гострий нюх і натренований на виявлення хімічної сполуки у вибухівці, Магава подавав сигнал людям-операторам про наявність мін, які згодом можна було безпечно знешкодити.

За час своєї роботи Магава очистив понад 141 000 м² території — це як 20 футбольних полів — і міг обстежити ділянку розміром із тенісний корт лише за 20 хвилин.

У 2020 році Магава отримав золоту медаль PDSA — відому як «Хрест Георга» для тварин — за свою «відданість обов’язку рятувати життя». Він став першим за всю 77-річну історію благодійної організації щуром, якому вручили цю нагороду.

Після короткої «пенсії» через похилий вік Магава помер у 2022 році.

Чому щурів тренують шукати вибухівку

Благодійна організація APOPO тренує своїх гризунів, також відомих як HeroRATS («щури-герої»), ще з 1990-х років. Завдяки невеликим розмірам щури недостатньо важкі, щоб підірвати міни, що робить їх безпечнішою альтернативою людям.

За даними Apopo, вони також можуть виявляти туберкульоз значно швидше, ніж це можна зробити в лабораторії за допомогою традиційної мікроскопії.

Їх також навчили запобігати незаконній торгівлі дикою природою в Танзанії.

Інший щур на ім’я Ронін, натренований Apopo, встановив новий світовий рекорд у 2025 році, виявивши 109 протипіхотних мін і 15 одиниць нерозірваних боєприпасів з 2021 року. Вражаюча робота Роніна в північній камбоджійській провінції Преахвіхеар перевершила попередній рекорд, встановлений Магавою.