У Німеччині замість пасхальних яєць знайшли контейнер з написом «Полоній». Це радіоактивна речовина

Під час пошуку пасхальних яєць на католицький Великдень, 5 квітня, в німецькій землі Баден-Вюртемберг двоє чоловіків знайшли невеликий контейнер з написом «Полоній 210». Це радіоактивна речовина, якою у 2006 році в Лондоні вбили колишнього офіцера ФСБ і політичного емігранта Олександра Литвиненка — ймовірно, це зробили російські спецслужби.

За даними поліції, контейнер виявили на околиці міста Фаїнген-ан-дер-Енц. Його точний вміст досі невідомий. Міністерство охорони навколишнього середовища забрало контейнер і дослідить його вміст.

Керівник районної пожежної служби пояснив, що контейнер виглядав справжнім і мав спеціальне маркування. Крім того, відносно велика вага пляшки свідчила про те, що вона містить зазначену речовину.

Однак початкові вимірювання на місці не виявили жодних ознак радіоактивності. Чоловіки, що знайшли підозрілу пляшку, не постраждали.

Ця знахідка спровокувала масштабну операцію: в ній брали участь понад 130 працівників екстреної допомоги з пожежної служби та поліції, включаючи фахівців з радіаційного захисту та небезпечних матеріалів. Територію навколо місця знахідки тимчасово оточили, але згодом знову відкрили.