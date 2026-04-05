Рада оборони Угорщини наказала посилити охорону «Турецького потоку», а Орбан заявив, що в Європі має бути енергія «звідки завгодно»

Рада оборони Угорщини після екстреного засідання 5 квітня наказала посилити військовий контроль і захист угорської ділянки газогону «Турецький потік», що постачає до країни російський газ. Раніше сьогодні президент Сербії Александар Вучич заявив, що в Сербії армія знайшла вибухівку біля газової інфраструктури, що зʼєднує його країну з Угорщиною.

Про рішення Ради оборони повідомив премʼєр-міністр країни Віктор Орбан.

Одночасно Орбан опублікував звернення, у якому заявив, що через війну на Близькому Сході скоро по Європі «вдарять» фінансова та енергетична кризи, тому зараз важливо тільки одне — в Європі «має бути енергія звідки завгодно». Ймовірно, він мав на увазі російські енергоносії.