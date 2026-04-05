«Ми сьогодні не в пріоритеті». Зеленський вважає, що затяжна війна на Близькому Сході призведе до скорочення поставок Україні ракет до Patriot

Президент Володимир Зеленський вважає, що затяжна війна США та Ізраїлю проти Ірану може послабити підтримку України, бо пріоритети Вашингтону змінюються.

Про це Зеленський заявив в інтервʼю Associated Press.

«Ми повинні визнати, що ми не є пріоритетом на сьогодні. Ось чому я боюся, що тривала війна [в Ірані] дасть нам менше підтримки», — сказав Зеленський.

За словами президента, найбільше його хвилює постачання американських ракет до систем ППО Patriot. Україна гостро потребує їх, щоб протидіяти щоденним російським ударам. Він наголосив, що ефективної альтернативи цим системам для перехоплення балістичних ракет Київ досі не має.

«Ці американські системи ніколи не постачалися в достатніх кількостях, і якщо війна з Іраном скоро не закінчиться, пакет, який для нас не дуже великий, я думаю, буде з кожним днем все меншим і меншим. Ось чому, звичайно, ми боїмося», — сказав Зеленський.

Україні потрібні ракети для Patriot

PAC-3 — це сучасні перехоплювачі системи ППО Patriot, що мають не просто збивати ціль, а знищувати її прямим влучанням. Від старіших версій вона відрізняється тим, що не вибухає поруч із ціллю, а врізається в неї на великій швидкості. При такому ударі енергії вистачає, щоб рознести бойову частину. Основна ціль цих ракет — балістика. Україні зараз критично бракує цих ракет.

Президент Володимир Зеленський казав, що за кілька днів війни на Близькому Сході країни використали понад 800 ракет PAC-3. Україна ніколи не мала одночасно стільки ракет. Через це Зеленський пропонував «тихенько» помінятися з країнами регіону — отримати ракети для Patriot в обмін на дрони-перехоплювачі.

3 квітня за підсумком свого візиту до країн Близького Сходу президент заявив, що з деякими партнерами погоджено рішення про постачання в Україну ракет PAC-3 для Patriot. Лишилося отримати згоду США.