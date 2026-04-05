Трамп: США врятували другого пілота винищувача F-15, збитого над Іраном

Американські спецпризначенці врятували другого члена екіпажу винищувача F-15, який збили над Іраном 3 квітня.

Про це заявив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Він назвав порятунок пілотів «однією з найсміливіших пошуково-рятувальних операцій в історії США». За словами Трампа, поранений офіцер — високопоставлений полковник — перебував «за лінією фронту» в горах Ірану.

До операції з його порятунку залучили десятки літаків зі зброєю, а координацію здійснювали військове командування та керівництво оборонного сектора США, які цілодобово відстежували місцезнаходження пілота.

За словами Трампа, ця операція стала продовженням успішного порятунку іншого пілота F-15 за день до того.

«Це перший випадок в історії, коли двох американських пілотів врятували окремо, глибоко на території ворога. Ми ніколи не залишимо американського військового на території ворога», — заявив президент США і додав, що обидві рятувальні операції пройшли «без жодного загиблого чи навіть пораненого американця».

Збиття винищувача США Іраном

3 квітня іранські медіа повідомили про збиття американського винищувача F-15 над Іраном. Згодом цю інформацію підтвердили й у США. Це стало першим випадком від початку війни на Близькому Сході, коли іранські сили збили літак CША.

На борту збитого літака було двоє пілотів. Після аварії вони катапультувалися. Одного з пілотів вдалося врятувати одразу 3 квітня. Медіа писали, що Ізраїль допомагав з пошуками розвідкою і скасував заплановані удари по Ірану, щоб не заважати пошукам.