Українські війська вночі били по російському заводу та ешелонах з пальним

СБУ вдруге за місяць атакувала дронами FP-2 Алчевський металургійний комбінат.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Продукцію підприємства постачають на російський «Уралвагонзавод», де виготовляють військову техніку для армії РФ, зокрема танки Т-90М «Прорив» і гаубиці «Мста-С».

Пошкоджено доменні печі, ключові виробничі цехи, дистиляційні колони, газопроводи та електропідстанції. Комбінат зупинив роботу.

Також військові вдарили по залізничних ешелонах з пальним у районах Щотового та Станиці Луганської.

Крім того, Генштаб підтвердив, що внаслідок нещодавньої атаки по місцю зберігання дронів на території аеродрому «Кіровське» (Крим) знищено один ударно-розвідувальний дрон «Оріон» і пошкоджено ще три таких дрони.

Такі БпЛА здатні діяти на відстані до 250 км, перебувати в повітрі до 24 годин, літати на висоті до 7,5 км та нести до 200 кг боєприпасів. Ці комплекси коштують по кілька мільйонів доларів.