Зеленський ввів санкції проти людей і компаній, які підтримують війну та допомагають Росії обходити санкції

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів санкції проти російських субʼєктів, що забезпечують ВПК Росії, сприяють обходу санкцій, здійснюють незаконну підприємницьку діяльність на тимчасово окупованих територіях і брали участь у будівництві Керченського мосту.

До санкційного пакета проти ВПК увійшли 26 фізичних і 31 юридична особа. Серед них компанії, що виробляють підводні, надводні і повітряні безекіпажні роботизовані комплекси та програмне забезпечення до них.

У цьому списку також компанії, що виробляють і обслуговують різну зброю: засоби РЕБ, системи озброєння ППО, броньовану техніку, підводні човни, кораблі, судна допоміжного флоту, портову техніку й деталі до них.

Крім того, санкції застосовані проти підприємств авіабудівної галузі — виробників і ремонтників деталей для вертольотів сімейства Мі-8, Мі-17, Мі-171, Мі-172, Мі-14.

Ще одне санкційне рішення стосується семи людей і 11 компаній. Це компанії та їхні керівники, які сприяють обходу санкцій. Серед них — виробники деталей до ракет Х-101, Х-59М2/М2А та «Іскандер-К». Також у цьому списку компанії, які незаконно займаються підприємництвом на тимчасово окупованих територіях і причетні до будівництва Кримського мосту.