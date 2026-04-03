Доходи Росії від нафти впали майже вдвічі, але можуть різко зрости через війну в Ірані

Доходи Росії від нафти в березні впали майже вдвічі проти минулого року. Водночас уже найближчим часом вони можуть різко зрости через стрибок цін на нафту на тлі війни в Ірані.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними російського Мінфіну, у березні нафтові компанії сплатили приблизно $6,18 мільярда податків — це на 48% менше, ніж рік тому. Загальні доходи бюджету від нафти й газу теж впали — на 43%.

Причина — низькі ціни на російську нафту Urals у лютому. Тоді вона коштувала в середньому менше ніж $45 за барель — значно нижче за закладені в бюджет $59. На ціни тиснули санкції та вимушені знижки для покупців.

Утім, ситуація вже змінюється. У березні ціни на нафту різко зросли через конфлікт на Близькому Сході. Зокрема, російська нафта, яку постачають в Індію, наприкінці місяця продавалася дорожче ніж по $120 за барель.

Це означає, що вже у квітні доходи Росії від нафти можуть суттєво зрости. Один з факторів — війна в Ірані, яка фактично обмежила рух Ормузькою протокою.

Російська нафта, яка не залежить від цього маршруту, стала більш привабливою для покупців в Азії. Додатково на попит вплинуло рішення США дозволити низці країн, зокрема Індії, купувати російську нафту, яка вже перебуває в морі.

Через це у Кремлі можуть навіть переглянути бюджетні плани: якщо скорочення витрат більше не буде потрібним, можуть збільшитися оборонні витрати на війну проти України.