США дозволили Індії ще 30 днів купувати російську нафту

Міністерство фінансів США видало Індії 30-денний дозвіл на закупівлю російської нафти. Рішення ухвалили після кількох місяців тиску з боку Вашингтону з вимогою скоротити імпорт енергоносіїв з Росії.

Про це пише Bloomberg.

Документ про це оприлюднили пізно ввечері 5 березня. Він дозволяє операції з російською сирою нафтою та нафтопродуктами, які завантажили на судна до 5 березня, якщо їх доставлять до Індії та куплять індійські компанії. Дозвіл діятиме до 4 квітня 07:01 (за київським часом).

Міністр фінансів США Скотт Бессент пояснив, що рішення тимчасове і потрібне, щоб нафта продовжувала надходити на світовий ринок. За його словами, цей крок не дасть значної фінансової вигоди Москві, адже стосується лише нафти, що вже перебуває в морі.

Він також зазначив, що США розраховують на збільшення закупівель американської нафти Індією. Тимчасовий дозвіл, за словами Бессента, має пом’якшити тиск на енергетичні ринки на тлі загострення на Близькому Сході.