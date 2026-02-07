Трамп скасував мита для Індії, які вводив за купівлю російської нафти

Президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування додаткових мит 25% на товари з Індії, які запроваджував у серпні 2025 року через те, що країна купує нафту в Росії.

Про це пише Reuters.

В указі, який набрав чинності 7 лютого, вказується, що мита можуть повернути, якщо Міністерство торгівлі США виявить, що Індія відновила прямий або непрямий експорт нафти з Росії.

Також лідери Індії та США підписали нову торгову угоду, за якою Індія зобов’язується протягом п’яти років закупити американські товари на суму $500 мільярдів. Йдеться, зокрема, про нафту, газ, вугілля, дорогоцінні метали, літаки та високотехнологічну продукцію.

В межах цієї угоди базові мита для Індії, що діяли незалежно від закупівель російської нафти, були знижені з 25% до 18%. Таким чином, нова загальна ставка для індійських товарів на американському ринку замість 50% становитиме 18%.