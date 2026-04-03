Українські війська атакували великий НПЗ в російській Уфі — за 1 400 км від кордону з Україною

У ніч проти 2 квітня українські війська вдарили по нафтопереробному заводу «Башнафта-Новойл» в російській Уфі. Він розташований майже за 1 400 км від кордону з Україною.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Цей НПЗ у Башкортостані — один із найбільших у Росії виробників високоякісних мастил (суднових, гідравлічних, моторних). За рік він переробляє близько 7 млн тонн нафти. Завод є важливою складовою паливно-енергетичного комплексу РФ та залучений до забезпечення потреб російської армії.

Після атаки на території заводу сталася пожежа. OSINT-канали писали, що горить ключова установка первинної переробки нафти — АВТ-5. Вона вже була під атакою в жовтні минулого року.

Крім того, цієї та минулої ночі на окупованій частині Запоріжжя під ударом були полігон «Куликовський», нафтобаза і склад боєприпасів, а на Донеччині і Луганщині — склади пально-мастильних матеріалів і боєприпасів.