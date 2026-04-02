Переможець математичної олімпіади в Норвегії віддав увесь виграш Україні. Сам хлопець — з Литви

Переможець цьогорічної національної математичної олімпіади в Норвегії 17-річний Скомантас Урбонас передав увесь виграш Україні. Це 15 тисяч норвезьких крон, що дорівнює 41 250 гривням. Гроші підуть на підтримку українського війська та системи охорони здоровʼя.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

«Я завжди чув, що зло може перемогти лише тоді, коли добрі люди нічого не роблять. Тому я відчув, що це досягнення буде більш значимим, якщо стане внеском у перемогу України», — сказав Скомантас.

Судячи з його імені та соцмереж, хлопець — уродженець Литви. Його родич (ймовірно, батько) Мантас Урбонас у коментарі під дописом про Скомантаса написав, що вони вже три роки живуть у Норвегії, бо Мантас працює на дипломатичній службі в посольстві Литви.

З акаунту хлопця на сайті Wolfram Community відомо, що минулого року на олімпіаді в Норвегії він здобув срібло, а також переміг на литовській юнацькій національній олімпіаді з математики 2024 року.