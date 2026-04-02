Суд у Росії заочно засудив німецького скульптора за сатиричне зображення Путіна і патріарха Кирила

У Москві суд заочно засудив німецького скульптора Жака Тіллі до 8 років і 6 місяців колонії через його сатиричну роботу із зображенням президента РФ Путіна і патріарха Кирила.

Про це повідомляє Reuters.

Вирок виніс Басманний суд Москви. Скульптора визнали винним у поширенні «фейків» про російську армію та образі почуттів вірян. Крім тюремного строку, суд призначив штраф на суму близько $2 490.

Як зазначається, справа також ґрунтувалася на інтерв’ю Тіллі для Deutsche Welle у 2024 році, де він критикував дії російської армії в Україні.

Сам скульптор називав звинувачення наступом на свободу слова. Однак фактично вирок не можуть виконати, оскільки він не проживає в Росії.

За даними незалежного медіа SOTAvision, свідки обвинувачення не з’явилися до суду, а їхні свідчення зачитали прокурори. Експерт у справі заявив, що скульптура «безсумнівно» зображує Путіна і патріарха Кирила.