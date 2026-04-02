Українець погрожував ножем блогерам на великодньому ярмарку в Кракові — його затримали

У Кракові на великоднього ярмарку 31-річний українець із ножем погрожував місцевим блогерам.

Про це повідомляє польське медіа RMF24.

Місцевий YouTube-блогер Książulo оглядає їжу в закладах Польщі. Під час святкування на великодньому ярмарку в Кракові невідомий перехожий підійшов до блогера та його товариша. На опублікованому Książulo відео видно, як чоловік змінює тон, починає погрожувати й дістає ніж.

Поліцейські знайшли і затримали чоловіка — той виявився громадянином України. Його оштрафували на 9 тисяч злотих (близько 106 тисяч грн) за порушення правил поводження з ножем у громадських місцях.

У поліції з’ясували, що, крім того, українець нібито 28 березня пошкодив автівку в центрі Кракова. Власник транспортного засобу оцінив збитки в понад 10 тисяч злотих. Підозрюваний наразі в поліції. Правоохоронці направили Прикордонній службі клопотання, щоб депортувати його в Україну.

Авторка: Вероніка Довганюк