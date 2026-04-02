У березні Україна скоротила імпорт електрики на 25%

Україна у березні скоротила імпорт електроенергії на 25% — до 942 000 МВт-год, порівнюючи з лютим (1,26 млн МВт-год).

Про це повідомила консалтингова компанія ExPro, яка спеціалізується на енергетиці.

Найбільшими імпортерами є Угорщина — 48% та Румунія — 20%. У порівнянні з минулорічним березнем імпорт електрики до України виріс у 3,4 раза.

ExPro Electricity

Після кількамісячної перерви в експорті електроенергії Україна продала найбільше (30 200 МВт-год) — 42% електрики до Молдови. У березні 2025 року показник експорту був на 61% більшим.

Авторка: Вероніка Довганюк