СБУ запустила новий короткий номер гарячої лінії — 1516

Анастасія Зайкова
Служба безпеки України оновила контакти для звернень громадян і запровадила новий короткий номер — 1516.

Про це повідомили у СБУ.

Тепер повідомити про підозрілу діяльність можна швидше: дзвінки на цей номер безплатні зі стаціонарних і мобільних телефонів по всій Україні.

У СБУ попереджають, що російські спецслужби активніше намагаються завербувати українців для терактів, диверсій і підпалів. Тому громадян закликають одразу повідомляти про це.

Телефонувати на 1516 варто, якщо:

  • є інформація про можливі теракти чи диверсії;
  • незнайомці пропонують підпали, стеження або інші підозрілі дії;
  • ви помітили підозрілих людей або предмети;
  • ви знаєте про онлайн-ресурси для вербування або маєте будь-які дані про діяльність російських спецслужб.

У СБУ запевняють, що всі звернення перевіряють та гарантують конфіденційність.

  • Звернутися до служби також можна через чат-бот «Спали ФСБшника», електронну пошту або за старим номером гарячої лінії 0 800 501 482, який також продовжує працювати.