СБУ запустила новий короткий номер гарячої лінії — 1516

Служба безпеки України оновила контакти для звернень громадян і запровадила новий короткий номер — 1516.
Про це повідомили у СБУ.
Тепер повідомити про підозрілу діяльність можна швидше: дзвінки на цей номер безплатні зі стаціонарних і мобільних телефонів по всій Україні.
У СБУ попереджають, що російські спецслужби активніше намагаються завербувати українців для терактів, диверсій і підпалів. Тому громадян закликають одразу повідомляти про це.
Телефонувати на 1516 варто, якщо:
- є інформація про можливі теракти чи диверсії;
- незнайомці пропонують підпали, стеження або інші підозрілі дії;
- ви помітили підозрілих людей або предмети;
- ви знаєте про онлайн-ресурси для вербування або маєте будь-які дані про діяльність російських спецслужб.
У СБУ запевняють, що всі звернення перевіряють та гарантують конфіденційність.
- Звернутися до служби також можна через чат-бот «Спали ФСБшника», електронну пошту або за старим номером гарячої лінії 0 800 501 482, який також продовжує працювати.