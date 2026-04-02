Росіяни скидають з дронів фальшиві гроші з QR-кодом. Влада просить не чіпати їх

Російські безпілотники скидають фальшиві 100-гривневі купюри із QR-кодами, які ведуть на ворожі інформаційні ресурси. Такі випадки зранку 2 квітня зафіксували на Сумщині та Чернігівщині.

Про це повідомляють голова Сумської ОВА Олег Григоров та начальник Корюківської РВА Павло Мірошниченко.

Зокрема, такі листівки знайшли у Сновську Чернігівської області. Влада закликає не чіпати «купюри», не сканувати код на них і повідомляти поліцію чи ДСНС.

Такі самі фейкові купюри знаходили у Чернігові у вересні 2025 року. На них були заклики росіян ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на позиції ЗСУ й отримувати за це гроші.