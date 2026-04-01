Єврокомісія пропонує виділити Україні €45 млрд кредиту

Європейська комісія 1 квітня запропонувала Раді ЄС надати Україні €45 мільярдів кредиту у 2026 році.

Це частина більшого кредиту на €90 мільярдів, який наразі ЄС не може виділити через вето Угорщини. Проте Єврокомісія вже робить підготовчі кроки, щоб надати його. Решта позики призначена на наступний рік.

Із €45 мільярдів €8,35 мільярда виділять на програму Ukrainian Facility, €8,35 мільярда на програму макрофінансової допомоги Україні і €28,35 мільярда на підтримку оборонно-промислового потенціалу України. Також Комісія дозволила Україні закупати на ці гроші дрони та компоненти для них за межами ЄС, якщо вони потрібні терміново і не мають аналогів в Європі.