У столиці студенти КНУ імені Шевченка мітингують проти ректора Володимира Бугрова. Чому

У столиці студенти КНУ імені Шевченка мітингують проти ректора Володимира Бугрова. Протести почалися після інтимного відео в мережі, на якому зображений чоловік, схожий на Бугрова.

Про це пише «Громадське» та «Суспільне».

Під час мітингу студенти тримають картонні плакати із зображеннями Бугрова і скандують «КНУ — не бордель», «Бугров — на експертизу» та «Чуй студентство або йди».

Молодь вийшла на протести після появи інтимного відео, знятого в одній з аудиторій університету. На ньому видно чоловіка, схожого на Бугрова. На відео стверджують, що жертвами ректора такж ставали студентки та працівниці університету, яким він надсилав інтимні фото й вів інтимне листування.

Студпарламент оглянув аудиторію та знайшов там «предмети інтимного призначення», які з’являлися на відео. Студенти звернулися до ректора щодо пояснень, але відповіді не отримали.

Також мітингувальники протестують через погану комунікацію адміністрації, стан гуртожитків та корпусів університету.

Бугров відкинув звинувачення та заявив, що не збирається виправдовуватися через інформацію з анонімних телеграм-каналів. Він вважає, що інформаційні вкиди — це спроба ускладнити ситуацію в університеті напередодні виборів ректора та вступної кампанії.