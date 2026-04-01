У Багдаді викрали американську журналістку. Що відомо

Американську журналістку Шеллі Кіттлсон 31 березня викрали у столиці Іраку Багдаді.

Про це пише CNN.

Уряд США відстежує її викрадення та співпрацює з іракцями, щоб забезпечити її звільнення.

Наразі невідомо, хто відповідальний за викрадення, але джерела медіа кажуть, що її попередили про можливе викрадення іранським проксі-угрупованням «Катаїб Хезболла». Помічник держсекретаря США Ділан Джонсон написав, що влада Іраку затримала члена цієї групи, який повʼязаний з викраденням.

Американський телеканал Al-Monitor повідомив, що Кіттлсон забрали біля готелю в самому центрі столиці.

«Катаїб Хезболла» — це підтримуване Іраном шиїтське воєнізоване угруповання, що діє на території Іраку та Сирії. Воно вже неодноразово атакувало американців.