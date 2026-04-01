Росіяни атакували Україну 339 дронами. Скільки збила ППО

У ніч проти 1 квітня росіяни атакували 339 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів.

Про це звітують Повітряні сили.

Дрони летіли з таких напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (ТОТ АР Крим), ТОТ Донецьк. Близько 200 безпілотників — «Шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ППО знешкодила 298 російських БпЛА на півночі, півдні, сході, заході та центрі країни. Зафіксовані влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих на 5 локаціях.

На Полтавщині в Миргородському районі постраждала одна людина від російської атаки, пошкоджена будівля підприємства та приміщення поруч.

На Дніпропетровщині у Нікополі троє людей дістали поранення від удару FPV-дроном. Один з чоловіків у важкому стані, ще один чоловік 42 років та жінка 51 — у середньому.

На Черкащині уламки російських дронів пошкодили будинок і зруйнували сарай в Уманському районі. Постраждала місцева жителька.