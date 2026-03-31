Німеччина, Британія та Молдова приєдналися до угоди про створення Спецтрибуналу щодо агресії РФ

Німеччина, Велика Британія та Молдова приєдналися до угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на пресконференції в Києві.

Ці заяви прозвучали під час неформального засідання Ради міністрів закордонних справ країн ЄС. Таким чином, до ініціативи вже долучилися 13 держав-членів Ради Європи та одна неєвропейська країна.

В Україні очікують, що найближчим часом до угоди приєднаються й інші держави.

Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ

Україна наполягає на створенні Спеціального трибуналу, оскільки Міжнародний кримінальний суд та інші схожі інституції на цьому етапі не можуть розглядати справи щодо злочину агресії.

Очільники МЗС європейських країн і керівництво ЄС 9 травня висловили політичну підтримку запуску Спецтрибуналу. Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня у Страсбурзі підписали угоду про його створення. Також вже готовий Статут Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

У січні 2026 року Європейський Союз вже переказав перші €10 мільйонів на створення Спеціального трибуналу. А 25 березня у ЄС розпочали процес, щоб він став одним із засновників Спеціального трибуналу.