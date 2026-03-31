Медіа: Італія не дозволила літакам США, які летіли на Близький Схід, використовувати свою військову базу

Італія відмовила американським літакам у посадці на військовій базі «Сігонелла», коли ті вже прямували на Близький Схід.

Про це 31 березня написала італійська газета Corriere della Sera.

Зазначається, що таке рішення декілька днів тому ухвалив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто після термінового звернення начальника штабу ВПС Італії Лучано Портолано.

Кілька американських бомбардувальників мали приземлитися на базі «Сігонелла», а потім полетіти на Близький Схід.

Італійське командування отримало план польоту вже тоді, коли літаки були в повітрі. При цьому офіційного запиту на дозвіл використання бази «Сігонелла» не надходило.

Перевірка показала, що ці рейси не мають статусу звичайних або логістичних і не підпадають під дію двосторонніх угод між Італією та США. Крім того, літаки мали спеціальне позначення, яке передбачає обов’язкове попереднє погодження посадки. Тому Крозетто вирішив відмовити США у використанні бази.