Естонія вважає, що дрони, які вночі впали на її території, належать Україні

Естонія вважає, що дрони, які вночі впали у волості Кастре повіту Тартумаа, належать Україні.

Про це повідомила естонська телерадіокомпанія ERR.

Загалом уночі Естонія зафіксувала в небі близько десяти безпілотників, ще три можливі місця падіння дронів перевіряють правоохоронці. Військові вважають, що частина з них збилася з курсу під час атаки на РФ і залетіла в країну.

Повітряну тривогу оголосили одразу в кількох регіонах тричі. Загроза охопила майже всю країну, окрім островів і повіту Ляенемаа.

Безпілотники заходили з півдня та сходу. Їх відстежували радари та винищувачі, але жоден не збивали — через ризики для цивільних. У поліції не виключають, що в країні можуть бути й інші уламки. Людей просять не наближатися до підозрілих об’єктів і одразу телефонувати 112.